Reem Kherici maman pour la première fois, le sexe de son bébé révélé

""Ah non, JAMAIS je posterai une photo de moi enceinte, c'est trop intime ..." Et cut, ne plus être enceinte, avoir adoré ce moment de vie... Depuis quelques jours je dis, "Ah non, JAMAIS je posterai une photo de mon fils, c'est trop intime..." Combien de temps vais-je tenir ? En attendant balancez vos bons plans pour qu'il dorme, qu'il mange et qu'il change ses couches tout seul !" A l'image, l'actrice d'Holy Lands et Jour J apparaît enceinte et sensuelle sur un cliché qui n'a pas manqué de faire réagir quelques unes de ses abonnés célèbres : "Oh! Il est arrivé ! Bienvenu petit bonhomme ♥️ !!!", a commenté Frédérique Bel. Ce à quoi les comédiennes Elodie Fontan et Sabrina Ouazani ont ajouté : "Tu es sublime !!!!" et "Magnifique !".