Elodie Fontan ose le décolleté à Cannes, au bras de Philippe Lacheau

Nombre de stars se sont données rendez-vous sur la Croisette ce 21 mai 2019. La projection du très attendu Once Upon A Time... in Hollywood de Quentin Tarantino était sans conteste l'un des temps forts de cette 72e édition du Festival de Cannes. Avant de voir les stars du film, que sont Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie, prendre la pose sur le tapis rouge avec leur réalisateur, plusieurs couples se sont illustrés devant les photographes.

Le couple d'acteur formé par Philippe Lacheau et Elodie Fontan n'a pas manqué d'attirer l'attention, notamment parce que la comédienne de 31 ans a osé le décolleté plongeant, sublimé par un collier en diamants et émeraudes. Pour sa toute première montée des marches cannoise, Brooklyn Beckham (20 ans) a pu compter sur la présence de sa petite amie Hana Cross. Main dans la main, le couple a pleinement affiché sa complicité en échangeant des regards tendres devant les objectifs. L'aîné de David et Victoria Beckham, étudiant en photographie à New York, a décidément bien grandi.

Habitués à l'exercice, Vincent Perez et sa femme Karine Silla ont effectué leur montée des marches en toute confiance, non loin de Leila Bekhti, Chloë Sevigny, Elle Fanning et sa soeur Dakota, ou encore Virginie Ledoyen. Après une première apparition remarquée lors de la projection du film Le lac aux oies sauvages, le 18 mai dernier, Quentin Tarantino a une nouvelle fois foulé le tapis rouge en compagnie de sa jeune épouse de 35 ans, Daniela Pick. Le réalisateur américain de 56 ans et la chanteuse se sont mariés en novembre dernier à Los Angeles.

Once Upon A Time... in Hollywood sortira au cinéma en France le 14 août 2019.