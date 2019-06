Renaud (N'oubliez pas les paroles) s'est marié avec Pauline : Il raconte...

En janvier dernier, après 55 participations, Renaud Viles était éliminé du concours N'oubliez pas les paroles (France 2) animé par Nagui. Le champion était reparti avec la somme rondelette de 391 000 euros ! Auprès de nos confrères de Femme actuelle, l'ex-candidat belge a accepté de parler de sa vie après l'émission... lui qui s'est marié le 6 avril dernier avec sa chérie Pauline. Un mariage qui, grâce à l'argent remporté, n'a pas été une source de stress financier pour les jeunes parents d'une petite fille âgée de 1 an. "On a eu un budget un peu plus confortable que prévu", a commenté pudiquement Renaud.

S'il n'a finalement pas pu s'offrir la présence du chanteur Slimane lors de la cérémonie (il avait pourtant lancé un appel au jeune chanteur sur le plateau de Nagui), Renaud avait tout fait pour. "On s'est échangé des mails, mais il n'a pas pu venir. Il a eu la gentillesse de nous faire une petite vidéo pour nous féliciter. On va essayer de le voir la prochaine fois qu'il vient en Belgique", a-t-il expliqué.

Pour en revenir à son argent, le champion de NPLP dit également ne pas être devenu très dépensier. Sa plus grosse dépense en ce début d'année 2019 ? Une maison de famille. "On a acheté une demeure à la campagne, avec un grand jardin pour que notre fille puisse jouer", a finalement révélé Renaud avant de préciser : "Cet argent nous permet de réaliser des petits projets tous les ans, comme sauter en parachute ou aller voir un match en Angleterre. Mais on reste des gens simples."