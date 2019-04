Stéphane Bern, Chimène Badi, Slimane unis pour le show spécial Notre-Dame

Samedi 20 avril 2019, France 2 diffusait Notre-Dame de Paris, Le Grand Concert qui s'est déroulé dans la Cour des Invalides à Paris, dans le 7e arrondissement. Un grand concert de charité animé par Marie-Sophie Lacarrau et notre Stéphane Bern adoré. Ce dernier avait été particulièrement touché par l'incendie qui avait ravagé Notre-Dame de Paris, le 15 avril 2019.

Une pléiade d'artistes ont interprété des chansons inspirées de la Ville Lumière et de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Des grands noms de la chanson française comme Laurent Voulzy, Thomas Dutronc, Mireille Mathieu, Chimène Badi ou encore Slimane ont chanté avec des cadors de la musique classique à l'image de l'illustre pianiste, Lang Lang. Frédéric Mitterrand et Gautier Capuçon, célèbre violoncelliste ont pris le temps de poser devant les photographes, comme le ministre de la Culture Franck Riester et Stéphane Bern. Jean-Baptiste Marteau et Daphné Bürki, Chloé Nabédian, Leïla Kaddour-Boudadi, Richard Cocciante, Julie Fuchs et Angélique Kidjo étaient également de la partie.

Notons que Notre-Dame de Paris, le grand concert a attiré 2,03 millions de téléspectateurs. Les pompiers de Paris ont été mis à l'honneur durant cette soirée spéciale, tout comme la reconstruction délicate de cette cathédrale vieille de cinq siècles. Les téléspectateurs pouvaient faire des dons durant toute l'émission. Notons qu'en tout, près d'un milliard d'euros ont déjà été récoltés pour permettre la reconstruction de la charpente de ce monument historique.