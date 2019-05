Rendez-vous en terre inconnue : Le nouvel invité dévoilé, photo du départ !

Le 19 mars dernier, les téléspectateurs ont découvert le visage de Raphaël de Casabianca, remplaçant de Frédéric Lopez à la présentation de l'émission Rendez-vous en terre inconnue. Pour sa toute première dans le programme, le voyageur de 38 ans s'était rendu dans l'Himalaya avec Franck Gastambide. Deux mois après cette diffusion, le voilà reparti pour de nouvelles aventures et en charmante compagnie.

Pour son 24e numéro, Rendez-vous en terre inconnue a invité Estelle Lefébure à partir en vadrouille à l'autre bout du monde. Le mannequin a accepté de se laisser guider par le nouveau présentateur et le duo s'est envolé samedi 18 mai pour une quinzaine de jours de tournage. Et la sublime ex-femme de David Hallyday va vivre des jours exceptionnels au Kenya. À plus de 2500 mètres d'altitude, elle va faire la connaissance de familles samburues, des éleveurs de bovins qui vivent en pleine montagne dans les savanes du Grand Rift.

Comme on peut le voir sur la photo du départ dévoilée par Raphaël de Casabianca sur Instagram, la femme de 53 ans, maman d'Emma Smet (21 ans), Ilona (24 ans) et Giuliano (8 ans), né de ses amours avec Pascal Ramette, semble enchantée de partir. Sourire aux lèvres et faisant un V de la victoire avec les doigts, la star ne semble pas effrayée de s'envoler en terre inconnue.