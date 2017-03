Ricardo Medina condamné : La peine maximale pour l'ex-Power Ranger !

Après avoir finalement plaidé coupable, Ricardo Medina Jr. a pris acte de sa condamnation ce jeudi 30 mars. L'acteur californien, qui a longtemps nié avoir volontairement tué son colocataire à l'aide d'un sabre, a été condamné à une peine de six ans de prison ferme. Selon l'Associated Press, après un accord passé avec le juge, il avait été inculpé pour meurtre avec préméditation. Son avocat, Stanley L. Friedman, a expliqué qu'il avait plaidé pour la moins lourde accusation plutôt que de risquer une condamnation pour meurtre et la prison à vie.

Le 31 janvier 2015, Ricardo Medina, 38 ans et jadis co-vedette de la série Power Rangers dans laquelle il campait Cole Evans, le Power Ranger rouge, avait été arrêté après avoir poignardé son colocataire, Josh Sutter, 36 ans. On a appris que les deux sujets s'étaient violemment disputés à propos de la petite-amie de Medina et que le ton était rapidement monté, jusqu'à ce que l'ex-acteur ne se saisisse d'une épée et blesse mortellement son ami de plusieurs coups portés à l'abdomen. Ricardo Medina avait lui-même appelé la police dans les minutes suivant le drame.

Les nombreuses blessures retrouvées sur les mains de Josh Sutter montrent que celui-ci avait cherché à se défendre lors de l'altercation. De quoi remettre en cause la thèse de la légitime défense plaidée par Ricardo Medina au moment de son arrestation en 2015.