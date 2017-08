Ricardo Pinto : Après le scandale, le jeune papa retourne "à l'école" !

Ricardo Pinto, starlette de télé-réalité de son état, a décidé d'assurer ses arrières.

Après la tourmente d'il y a quelques semaines lorsque sa compagne Nehuda (25 ans) et lui ont été soupçonnés de maltraitance à l'encontre de leur fille Laïa âgée de 6 mois – le jeune homme a perdu la garde du bébé à cette occasion –, Ricardo, encore chamboulé par ce que le couple a présenté comme un malheureux accident, est bien décidé à aller de l'avant.

Sur Snapchat, c'est par l'intermédiaire d'une énième publicité pour un service de divination par SMS que le beau gosse de 26 ans qui a rencontré sa moitié dans Les Anges 8 (NRJ12) a annoncé son intention de se former à un nouveau métier. "À la rentrée, comme dit le proverbe 'Reculer pour mieux sauter', je vais aller me taper une formation mais derrière tout ça je vais enfin pouvoir ouvrir un garage spécialisé dans la préparation automobile, et ça c'est de la bombe !", a-t-il annoncé avec le sourire.

Dans la foulée, Ricardo – qui a également fait la promotion du service sur Instagram – a poursuivi : "Voilà, vous êtes au courant de ce qui m'attend à la rentrée. Retour sur les bancs de l'école pour faire le plus grand bonheur de mes petites femmes <3"

Bien entendu, les internautes ont été nombreux à féliciter le beau brun pour cette reprise en main professionnelle. "Trop cool pour le garage", "Bravo pour ce nouveau projet professionnel", "C'est une sage décision", pouvait-on lire parmi les réactions.