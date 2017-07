Affaire Nehuda et Ricardo : "Ça ne nous a pas détruits"

Il y a trois semaines, Nehuda (25 ans) et Ricardo (26 ans), candidats de télé-réalité vus notamment dans les Anges, ont été soupçonnés de maltraitance à l'encontre de leur fille Laïa, âgée de 4 mois. Un bébé qui a été hospitalisé suite à une fracture et des ecchymoses après avoir reçu un téléphone portable sur le visage. Après enquête, le juge des enfants de Tarascon a redonné la garde du bébé à sa mère à condition que le père, mis en examen pour "violences volontaires contre mineur de 15 ans", ne vive pas sous le même toit que l'enfant. Une situation compliquée pour le couple, qui s'est confié au magazine Public.

Déclarant ne jamais avoir battu leur enfant, les parents de Laïa ont dévoilé leur vérité sur le drame et ont fait savoir que celui-ci ne remettait pas en cause leur relation amoureuse. "Je lui en ai peut-être voulu, mais c'était un accident. Il était hors de question de l'accabler. Je sais à quel point il aime sa fille. Ça ne nous a pas détruits", confie Nehuda. Des propos qui réconfortent son compagnon, lequel ajoute : "On s'aime, c'est le plus important. Maintenant, on attend la décision de justice. On veut partir loin en vacances tous les trois et se retrouver comme avant." Un désir qui se réalisera si l'affaire se conclut par un non lieu.

Ricardo est en tout cas prêt à tout pour montrer qu'il souhaite respecter la loi. Actuellement interdit de voir sa fille sans la présence d'un tiers, le papa déclare : "C'est difficile de ne voir ma fille qu'une fois par semaine, mais honnêtement, je préfère ça que d'être privé d'elle. (...) S'il est nécessaire qu'une personne vienne vivre à la maison un moment pour voir que nous sommes des parents aimants et que nous traitons bien Laïa, je n'ai pas de problème avec ça. Oui, j'ai fait une erreur, mais ça n'était qu'une malheureuse erreur."

Affaire à suivre...