Ricardo Pinto, papa de Laïa, révèle pourquoi il ne montre jamais son visage !

Depuis trois mois, Ricardo Pinto est l'heureux papa d'une petite Laïa, fruit de ses amours parfois difficiles à suivre avec la chanteuse Nehuda. Interrogé par ses admirateurs le 31 mai dernier, l'ex-candidat des Anges 8 (NRJ12) - programme qui lui a permis de rencontrer sa belle - a accepté de parler de sa petite princesse.

Questionné sur le fait que ni sa chérie ni lui ne montrent jamais le visage de Laïa sur leurs réseaux sociaux, le beau gosse de 26 ans, au casting de la 2e saison de Moundir et les apprentis aventuriers (W9), a expliqué : "Je ne montre jamais ma fille parce que je veux la protéger de tout ce monde-là, de la télé et des médias. Moi j'ai fait le choix de faire tout ça, donc moi c'est normal d'assumer, mais elle, elle n'a rien demandé !" Ensuite, alors qu'il lui était demandé si plus tard il pensait qu'il allait laisser Laïa avoir un petit copain, le jeune papa a répondu en riant : "Sujet sensible !"

A l'occasion de ce petit live, Ricardo Pinto a également pu remercier tous ses fans qui ne manquent pas un épisode de la 2e saison de Moundir et les apprentis aventuriers, émission dans laquelle, contre toute attente, il fait équipe avec son ex Fidji ! Espérons que les images de cette nouvelle télé-réalité ne viendront pas mettre un nouveau coup de frein à sa love story avec Nehuda...