Richard Gere, 69 ans : avec sa femme, radieuse trois mois après l'accouchement

Richard Gere, casquette vissée sur la tête, et son épouse Alejandra Silva se sont offert une belle soirée dans le cadre du festival du film de Tribeca le 3 mai 2019 à New York ! Il s'agit de la première apparition publique du couple depuis la naissance de son premier enfant, en février dernier. En effet, l'acteur américain de 69 ans et sa femme de 36 ans, femme d'affaires espagnole, ont accueilli un petit garçon dont le prénom n'a pas été dévoilé.

L'événement auquel a participé le héros de Pretty Woman est la projection du documentaire It Takes a Lunatic, sur un professeur d'arts dramatiques très influent outre-Atlantique, Wynn Handman. Parmi ses anciens élèves se trouvent le célèbre American Gigolo, mais aussi Michael Douglas, également venu à la soirée.

Le même jour, on pouvait croiser l'acteur, décontracté, sa femme et son fils Homer (18 ans, né de son précédent mariage avec l'actrice Carey Lowell), aussi charmant que grand, dans les rues de la Grosse Pomme. Avec Alejandra, le beau Richard coule des jours heureux. Il a dit oui à la businesswoman et activiste espagnole il y a tout juste un an, après quatre années d'amour, ils ont désormais un bébé. Notons qu'Alejandra Silva a aussi un enfant d'une précédente relation, un petit Albert, 8 ans, né de son union avec le géologue Govind Friedland.