Ricki Lake à coeur ouvert sur le suicide et la maladie de son ex-mari bipolaire

Ricki Lake brise le silence, un mois après la mort de son ex-mari Christian Evans. En février, l'actrice révélée par la comédie musicale Hairspray a annoncé le décès de son troisième époux, bipolaire. Lors d'une récente interview pour le magazine People, la comédienne de 48 ans a reconnu qu'il s'était suicidé, se tirant une balle dans sa voiture.

"Il faut que je parle de cette maladie afin que les gens qui en souffrent se fassent aider le plus tôt possible. Christian ne voulait pas être étiqueté bipolaire, mais il a reconnu l'être dans la lettre qu'il a laissée. En le reconnaissant enfin, il m'a donné l'autorisation de raconter son histoire", a-t-elle commencé, révélant qu'il avait mis fin à ses jours le 11 février dernier à l'âge de 45 ans. Elle s'est ensuite souvenue de leurs débuts.

"J'étais la plus heureuse du monde qu'il m'ait choisie. C'était la personne la plus drôle et charismatique que je connaisse, mais il avait aussi un gros manque de confiance en lui et beaucoup de démons intérieurs. Je crois qu'il était incompris de nombreuses personnes mais pas de moi. Nous ne nous disputions jamais, il était là pour mes enfants. C'était un monstre d'amour et de gentillesse. Il voulait toujours aider les gens", a-t-elle ajouté.

Mise au courant de sa maladie dès le début de leur idylle, elle s'était rapidement fiancée puis mariée avant de découvrir l'étendue de ses épisodes maniaco-dépressifs.

La première fois, je n'ai rien compris à ce qui se passait...

"La première fois, je n'ai rien compris à ce qui se passait parce que je ne savais pas ce que c'était et que je ne l'avais pas vu venir. Ça faisait quatre ans que je le voyais vivre sans enthousiasme et, d'un coup, il était très heureux. J'ai cru qu'il avait un regain de motivation, a-t-elle d'abord pensé. Il pensait qu'il pouvait voler ou guérir le cancer de ses mains. C'était terrible. Il n'était plus du tout l'homme que j'avais connu pendant quatre ans."

Sur les conseils de son psychologue, Ricki Lake, maman de deux enfants nés d'une précédente relation, décide de finalement de mettre un terme à leur relation et de couper tout contact. Peu de temps après, Christian décide de se faire interner dans un établissement psychiatrique. "Ce n'était pas ce qu'il voulait, il ne voulait pas être soigné mais il l'a fait pour m'apaiser. Il manquait de stabilité et il était très fragile mais je l'aimais toujours. C'était très romantique, je voulais le sauver", a-t-elle conclu. En vain, malheureusement.

Coline Chavaroche