Ricky Martin : Six mois sans "rien de sexuel" avec son mari Jwan...

Ricky Martin fait la couverture de mai 2018 du magazine gay Attitude et livre des confidences. Le chanteur et acteur de 46 ans, actuellement dans la série American Crime Story: Versace, y évoque notamment son mari et la manière dont ils se sont rencontrés.

Ricky Martin, qui s'est discrètement marié à l'artiste britannique Jwan Yosef, a relaté la manière dont il a fait la cour à son mari. "Je l'ai contacté en ligne et on a parlé pendant six mois [Jwan vivait alors à Londres, NDLR]. On s'envoyait seulement des messages, on parlait de la vie et des choses de l'existence. Rien de sexy, rien de sexuel. Il ne m'envoyait pas de photos sexy et vice-versa, je le jure... Mais quand je l'ai vu pour la première fois, je me suis dit : 'Je vais épouser ce mec.' Et apparemment il s'est dit la même chose. Bien évidemment, il ne me l'a confié que plus tard car on doit garder pour soi ce genre de pensée au début ! J'en ai perdu le souffle quand je l'ai vu. Six mois à construire une relation et c'était vraiment très romantique", a-t-il raconté.

Ricky Martin, qui n'a pas toujours été ouvert sur son homosexualité – il n'a fait son coming out qu'en 2010 ! –, a aussi confié dans les pages d'Attitude qu'il faisait tout pour garder cela secret. "J'étais totalement dévoué à ma carrière. Je n'ouvrais pas la porte à des relations humaines et je ne parle même pas de relations romantiques, je parle juste de relations avec les autres tout court car je ne voulais pas que les gens en sachent trop sur moi. Je refusais de m'asseoir et de discuter avec d'incroyables producteurs de musique ou de films car j'avais peur qu'en passant plus de deux heures avec moi, ils comprennent ma nature. J'ai perdu tellement d'énergie à essayer de manipuler ma sexualité", a-t-il raconté.

Ricky Martin est aujourd'hui bien dans sa tête et dans sa vie. Non content d'avoir retrouvé l'amour après sa rupture avec son compagnon de longue date, Carlos, il est aussi l'heureux papa des craquants jumeaux Matteo et Valentino (9 ans).