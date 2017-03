Rihanna égérie engagée pour Dior aux côtés de Kate Moss et sa soeur Lottie

"De toutes les couleurs, le bleu marine est celle qui pourra toujours rivaliser avec le noir, elle en a les mêmes qualités", écrivait Christian Dior dans son livre posthume The Little Dictionary of Fashion.

Une maxime dont s'est inspirée la nouvelle directrice artistique de la maison, qui a présenté ce vendredi 3 mars sa collection prêt-à-porter, automne-hiver 2017-2018. Maria Grazia Chiuri, créatrice résolument féministe qui a succédé à Raf Simons l'an passé, a dévoilé une garde-robe qui déclinait toutes les teintes de bleu : ciel, roi, nuit, gris et bien sûr marine.

"Un uniforme d'égalité", assure la première femme à occuper ce poste depuis la création de la marque en 1946. A ce défilé de femmes actives et militantes étaient forcément conviées les grandes figures féminines de notre époque, notamment la popstar et égérie des solaires de la marque, Rihanna. L'artiste était assise au premier rang du show aux côtés de l'actrice Sienna Miller et de la chanteuse engagée en faveur du no make-up, Alicia Keys.

La Gone Girl Rosamund Pike, la star de Kill Bill Uma Thurman ainsi que les actrices Sai et Haley Bennett (La Fille du Train) étaient aussi présentes à cet événement organisé en plein coeur du musée Rodin.

Ruth Wilson, la star de la série The Affair, ainsi qu'Anaïs, la fille de Noël Gallagher et l'ex-femme du chanteur des Rolling Stones, Bianca Jagger, comptaient aussi parmi les invités. Enfin, une pléiade de modeuses comme Kate Moss et sa demi-soeur Lottie, l'ancien top Eva Herzigova, la it-girl Olivia Palermo, l'influente bloggeuse (très dénudée) Chiara Ferragni et le mannequin Winnie Harlow avaient aussi fait le déplacement pour assister à l'un des défilés les plus attendus de cette semaine de la mode.

Coline Chavaroche