Rihanna en famille pour le Diamond Ball, conquise par son adorable nièce Majesty

Semaine très chargée pour Rihanna à New York. Après avoir fait sensation à la Fashion Week avec le lancement de sa première collection de maquillage Fenty Beauty by Rihanna, puis avec son défilé Fenty X Puma qui a tout particulièrement marqué les esprits, la star de 29 ans était de nouveau de sortie jeudi 14 septembre. Après un temps d'arrêt en 2016, la célèbre chanteuse originaire de la Barbade a organisé la troisième édition du Diamond Ball, soirée de bienfaisance en faveur de son association Clara Lionel Foundation, qui s'est déroulée au Cipriani Wall Street.

Comme le veut la tradition, Rihanna a assisté à l'événement entourée de sa famille, de son grand-père Lionel Brathwaite, à qui elle voue un amour tout particulier, sa maman Monica Fenty dont elle est très proche, sa cousine Noella et sa nièce Majesty, avec qui elle partage une tendre complicité. Glamour et pulpeuse à souhait dans une robe décolletée et soyeuse signée Ralph & Russo, le cou paré d'un imposant collier Chopard, Rihanna a vampirisé le tapis rouge. Sous le charme de Majesty, à croquer dans une petite robe de princesse en tulle, avec une serre-tête cordonné, Rihanna a volontiers partagé la vedette devant les photographes en la prenant dans ses bras. Sa cousine n'a pas manqué d'immortalisé les retrouvailles de Riri et Majesty en partageant une vidéo adorable sur sa page Instagram.