Rihanna : Look fluo et petite brassière pour un grand show

Rihanna a aussi surpris par la tonalité de sa collection, qui a poussé beaucoup plus loin le curseur vers le sportswear, voire le sport tout court, que les trois premières cuvées. Le ballet des shorts en matière épaisse type éponge, des ensembles en style nylon coupe-vent et pantalon rappelait que Puma reste, avant tout, un équipementier sportif, même si sa marque Fenty avec Rihanna suit sa trajectoire propre. Les pièces frappaient surtout par leur côté technique, notamment les coupes, le choix des matières et une série de poches.