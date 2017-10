Rihanna ou Kaia Gerber : Qui rend le meilleur hommage à Lady Diana ?

"Le monde est petit", dit une célèbre expression ! Elle s'applique également à la planète Mode, un lieu où les habitants partagent de nombreux coups de coeur. Preuve en images avec Rihanna et la fille de Cindy Crawford, Kaia, qui, en l'espace de quelques semaines, ont craqué pour une tenue identique.

Rihanna a été aperçue ce mercredi 11 octobre à New York. La superstar de 29 ans et créatrice de la marque Fenty Beauty s'est rendue au domicile d'une amie. Elle portait une veste sable, un jean et des bottes blanches Off-White™, un look de la collection printemps-été 2018.

Un sac Louis Vuitton accessoirisait sa tenue du soir.