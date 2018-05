Rihanna: Plus torride que jamais en mode lingerie, son idée pour Meghan et Harry

Dans une interview accordée à E! News, la bombe barbadienne a d'abord expliqué à toutes celles qui voulaient l'entendre qu'acheter de la lingerie était avant tout un acte pour soi. "Je suis une collectionneuse de lingerie et je n'ai jamais porté la moitié de ce que j'ai. J'ai acheté des pièces juste parce que je les aime, tout en me disant que si je les portais, c'était pour moi. La moitié de ce que j'ai acheté, c'était quand j'étais célibataire. Ça donne de l'espoir en quelque sorte, pas vrai ? On se dit : 'Un jour je porterai ça !'", a-t-elle confié dans un rire.

Celle qui partage discrètement la vie de l'héritier saoudien Hassan Jameel a également admis que les pièces de sa collection avaient été imaginées pour se sentir "sexy, en confiance, mais aussi à l'aise". "On veut clairement se sentir sexy. On veut se sentir sûre de soi. On veut être à l'aise. C'est difficile de mettre tout ça en un, mais c'est ce que recherchent les femmes lorsqu'elles achètent de la lingerie", a-t-elle ajouté.

Ses conseils coquins pour la nuit de noces du prince Harry et Meghan Markle

Questionnée par le site Entertainment Tonight, Riri a poursuivi les confidences en évoquant - au conditionnel - ce qu'elle serait prête à offrir au prince Harry et à Meghan Markle pour leur nuit de noces. Pour rappel, la chanteuse avait rencontré l'héritier britannique en 2016 lors de son voyage officiel à la Barbade. "Je pense qu'il faut viser les extrêmes lorsqu'on fait des cadeaux à un homme et une femme, parce que les deux personnes pourront profiter du cadeau. Il y a une ambiance de jeune mariée, il faudrait clairement pencher pour une petite jupe et un top. Mais, vraiment, pour la nuit de noces, on peut faire ce qu'on veut. Cela dépend d'à quel point on veut être sauvage", a-t-elle glissé, coquine.

La promotion de Rihanna pour sa collection de lingerie survient quelques jours après qu'un individu s'est introduit à son domicile de Los Angeles pour y passer la nuit, jeudi 10 mai. Arrêté pour harcèlement criminel et détenu avec une caution de 150 000 dollars, Eduardo Leon (26 ans) n'a pas pu approcher la star, qui se trouvait à ce moment-là à New York. Dans de nouvelles déclarations publiées le 11 mai par TMZ, l'indésirable a justifié son geste en expliquant "qu'il était venu pour coucher avec la chanteuse", ajoutant qu'il n'avait pas eu l'intention "de la forcer pour que cela se produise". Bien aimable de sa part !