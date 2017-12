Rihanna : Robe XXS et décolleté débordant, elle sort le grand jeu pour JAY-Z

Un peu plus tôt dans la journée, Rihanna a participé à un concert de Noël donné dans les rues de Los Angeles par Kendrick Lamar et son label, Top Dawg Entertainment. Les deux artistes se connaissent très bien puisqu'ils ont déjà collaboré ensemble sur le titre Loyalty, qu'ils ont d'ailleurs interprété en live. Pour l'occasion, Rihanna portait un look entièrement blanc composé notamment de cuissardes. La chanteuse, très peu présente ces derniers temps dans le paysage musical pour se concentrer notamment sur sa marque beauté Fenty Beauty, a proposé un medley composé des titres Loyalty, Lemon, Wild Thoughts et Bitch Better Have My Money.

Chaque année, Le TDE's Christmas Show & Toy Drive permet aux enfants défavorisés de côtoyer leurs stars préférées, puisque le concert caritatif se déroule en plein air, mais aussi de recevoir des jouets. Plus de 6000 ont été récoltés en 2017. "Dans des villes comme Watts ou South Central, beaucoup d'enfants ne peuvent pas quitter leur quartier. Ils n'ont pas l'occasion d'aller à ce genre de concert. Ils n'ont pas les ressources, l'argent ou les opportunités d'être dans un autre environnement, d'être complètement plongés dans la musique et la culture. Pour moi, c'est ça la chose la plus importante. Quand je vois leurs visages heureux, et leurs familles, leur excitation. C'est ça le plus important", a ainsi commenté Dave Free, le président du label de Kendrick Lamar.