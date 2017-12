Rita Ora sur Instagram : Des insultes et un nouveau chéri

Andrew Watt est américain. Le jeune homme (27 ans) exerce les métiers de chanteur, auteur, compositeur et guitariste. Il est l'auteur d'un album, avec son groupe California Breed, de deux EPs réalisés seul, et a collaboré avec de nombreux artistes dont Justin Bieber, Selena Gomez et Cody Simpson.

Andrew Watt et Rita Ora ont déjà travaillé ensemble à la réalisation de la chanson Lonely Together d'Avicii. Andrew est crédité auteur et producteur du titre Anyway de sa nouvelle petite amie.

Ce même soir des Fashion Awards, Rita Ora a déclenché une polémique et s'est attirée les foudres de nombreux utilisateurs d'Instagram. L'ex-protégée de JAY Z y a publié une photo du champion de MMA Conor McGregor et elle, légendée par "rendez-vous galant avec @thenotoriousmma". McGregor est marié et papa d'un petit garçon.

Suite à l'avalanche d'insultes d'internautes scandalisés par sa blague, Rita a modifié son commentaire. Seul le pseudo de Conor McGregor apparaît désormais.