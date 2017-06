Rob Kardashian : Oubliée Blac Chyna, le frère de Kim K a une nouvelle chérie !

D'après le magazine, le petit frère de Kim K a commencé à fréquenter sa nouvelle conquête il y a peu de temps. Avant de s'éprendre l'un de l'autre, les tourtereaux étaient "amis". "Mehgan soutient Rob et son business depuis quelque temps maintenant. Ils sont devenus très amis il y a environ trois mois", a-t-on dévoilé.

L'officialisation de cette idylle survient un jour après que Rob a souhaité un joyeux anniversaire à son ancienne fiancée Blac Chyna, décrivant la mère de sa petite Dream (6 mois) comme "la femme [qu'il] aime". Les ex-amants terribles avaient rompu en février dernier après une année de relation chaotique. "Chyna est lassée de Rob et pense qu'il est beaucoup trop émotif et déprimé. Elle pense qu'il a de gros problèmes. Il se bat toujours contre ses propres insécurités et il est instable. C'est quelque chose qui la démotive, et elle pense que c'est incroyablement malsain pour le bébé et leur famille", avait révélé un ami au magazine People à l'époque de la séparation.