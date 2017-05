Blac Chyna gamine : Sans artifice, elle est totalement méconnaissable !

Quand on parle de Blac Chyna, c'est soit pour son physique retouché, soit pour sa relation (beaucoup trop particulière) avec Rob Kardashian, petit frère malgré lui de la bimbo américaine Kim Kardashian. Heureux parents d'une petite Dream, le couple vivrait des hauts mais surtout des bas depuis quelque temps.

Comme le rapportait le magazine People le 17 février dernier, le frère de Kourtney et sa fiancée ont rompu "il y a un moment". "Le mariage est annulé. Ils essaient tous les deux de faire les choses avec maturité. C'était moins dramatique, cette fois", avait-on confié. Depuis, le duo reste très proche et entretient de bonnes relations pour le bien de Dream. Mais si Blac Chyna semble avoir tourné la page, Rob est quant à lui toujours aussi amoureux de son ex-girlfriend.

Le seul garçon de la famille Kardashian a en effet publié plusieurs clichés de la sulfureuse brune toute jeune et sans artifice et il n'a pas hésité à lui déclarer sa flamme dans les légendes. Sur le compte Instagram de Rob Kardashian, on peut notamment voir Blac Chyna à 14 ans, vêtue d'une brassière et d'un minishort à l'effigie de Bob l'Éponge. Ce qui surprend le plus en réalité, c'est son physique avant les opérations de chirurgie esthétique. "Awww regardez ma petite Angela à 14 !!!!!! Hahaha JE T'AIME", commente-t-il.

Sur le cliché, celle qui est également l'ex du rappeur Tyga prend toutefois déjà une pose très glamour. Un avant-goût pour ses parents ? Désormais la jeune femme de 29 ans est une bimbo au corps de rêve. Les formes généreuses, c'est sa marque de fabrique.