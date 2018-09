Robbie Williams papa à 44 ans : Ce qui est différent avec son troisième bébé...

Robbie Williams et son épouse Ayda Field planent sur leur petit nuage. Le 7 septembre, le chanteur de 44 ans et l'animatrice télé de 39 ans avaient surpris les fans en annonçant sur le compte Instagram d'Ayda l'arrivée d'un troisième bébé, une petite Colette, dite "Coco", née par mère porteuse. "Nous avons gardé un secret très spécial ! (...) Le cheminement a été très long et difficile, et c'est pourquoi nous sommes restés discrets. La famille prend toutes les formes, et cette petite dame, qui est biologiquement la nôtre, a été portée par une mère porteuse incroyable à qui nous serons éternellement reconnaissants", avaient-ils écrit. L'interprète de Feel et sa femme sont déjà parents de deux enfants déjà bien grands, Teddy (née en 2012) et Charlie (né en 2014).

Interviewé vendredi 14 septembre 2018 par le tabloïd The Sun, Robbie Williams s'est exprimé pour la première fois pour évoquer son nouveau bonheur. Fou de joie d'avoir agrandi la famille, l'artiste anglais a admis que l'arrivée de Coco était bien différente de celles de ses soeur et frère. Pas parce qu'elle est née par mère porteuse, mais bien en raison de son caractère.

Un chaos tranquille

"Coco est le bébé le plus détendu que j'aie connu. C'est drôle. Lorsqu'on a un bébé pour la première fois, on passe son temps à dire : 'Chut, il dort !', puis on entend quelqu'un claquer la porte et on s'inquiète : 'Chut ! Le bébé !' Puis quand le troisième est là, la télévision est allumée, les enfants jouent, les chiens aboient, le bébé reste endormi et ce n'est pas la fin du monde", a-t-il confié, détendu.

Avec trois enfants, Robbie Wiliams et Ayda Field n'ont pas le temps de s'ennuyer. Sans compter que le couple a signé un contrat à 10 millions de livres pour être sur le banc des jurés du télé-crochet The X Factor au côté de Simon Cowell et Louis Tomlinson. Le premier épisode de la saison 15 a été diffusé le 2 septembre outre-Manche. En novembre, le chanteur sera également en tournée en Amérique latine avec des dates prévues au Paraguay, en Argentine et au Mexique.