Roger Federer en famille à Wimbledon : chamailleries des enfants en tribunes

Moins d'un mois après s'être incliné face à Rafael Nadal en demi-finale du tournoi de Roland-Garros, Roger Federer espère faire mieux sur gazon. Le champion suisse de 37 ans a joué son premier match de l'édition 2019 de Wimbledon le mardi 2 juillet. Opposé au Sud-Africain Lloyd Harris, le numéro 2 mondial a eu du mal à se lancer, concédant le premier set 6-3, avant de dérouler dans les trois suivants (6-1, 6-2, 6-2) et de s'imposer.

Si Kate Middleton a attiré les regards dans les tribunes, éblouissante en blanc pour observer la prestation de Roger Federer, elle n'était pas la seule. Les enfants de Roger Federer ne sont pas non plus passés inaperçus.

En effet, Mirka, l'épouse de Roger Federer, était accompagnée de trois de leurs enfants : les jumelles Charlene Riva et Myla Rose qui ont bien grandi et fêteront leurs 10 ans le 24 juillet prochain et l'un de leurs jumeaux. Impossible de savoir s'il s'agissait de Leo ou de Lenny puisque le blondinet de 5 ans portait une casquette avec l'initiale "L" valable pour tous les deux. Toujours est-il que le garçon en tribunes s'est accroché avec l'une de ses soeurs, obligeant leur maman à intervenir pour apaiser ces chamailleries. Connue pour son caractère intransigeant, Mirka Federer a rapidement rétabli l'ordre.

Dans une récente interview accordée au Figaro, Roger Federer s'était confié sur sa "solide" relation avec Mirka et sur la place prédominante qu'elle occupait dans sa carrière. "Elle est très importante dans ma vie, avait-il confié. J'ai beaucoup appris d'elle, elle était très professionnelle dans le tennis, son approche était très stricte, impressionnante." "Sans elle, rien n'aurait été aussi facile pour moi. (...) Je suis content que notre relation soit aussi solide. C'est le rêve d'avoir une telle relation, surtout avec quatre enfants maintenant", avait-il ajouté. Mirka s'occupe notamment de la logistique de la famille et s'efforce faire en sorte que leurs multiples déplacements avec les enfants soient rendus possibles.