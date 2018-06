Roland-Garros : Ana Girardot et Hilary Swank in love, Marie Gillain en famille

Samedi 9 juin 2018, les célébrités étaient à Roland-Garros pour assister à la victoire de la Roumaine Simona Halep (3-6-6) face à l'Américaine Sloane Stephens (6-4-1). Dans les tribunes, plusieurs couples de stars ont attiré l'oeil, comme Ana Girardot et son chéri depuis près de quatre ans Arthur de Villepin, Hilary Swank et son compagnon Philip Schneider ou bien encore Anne-Sophie Lapix et son mari Arthur Sadoun.

L'événement sportif a également attiré les familles. Large sourire aux lèvres, Marie Gillain avait assuré le déplacement avec son époux Christophe Degli Esposti et leur adorable fille Vega (8 ans). L'acteur américain Woody Harrelson (actuellement à l'affiche du film Solo: A Star Wars Story) était quant à lui venu avec sa femme Laura Louie et leur plus jeune fille.

Etaient également présents aux premières loges de ce match très attendu Aïssa Maïga, Marie-Josée Croze, Elie Semoun, Julie Gayet, Elsa Zylberstein, Louis Bertignac et la maire de Paris Anne Hidalgo. Emue face aux applaudissements des spectateurs, Simona Halep a reçu son précieux trophée (transporté dans une malle Louis Vuitton) apporté par l'actrice Isabelle Huppert.