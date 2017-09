Romain Duris : Il dessine à côté de son fils une oeuvre "pas de son âge" !

Romain Duris, à l'instar d'autres stars du show-business a diverses cordes à son arc ! Il publie Pulp, son premier recueil de dessins érotiques et s'expose également, à partir du 15 septembre, à la galerie Cinéma Anne-Dominique Toussaint, à Paris. Dans les pages du journal Le Figaro, en date du 14 septembre, il parle de son travail...

C'est il y a seulement deux ans que Romain Duris a commencé à se dire qu'il pouvait faire quelque chose avec tous ses dessins. Depuis, il a réuni ses oeuvres dans Pulp et au travers d'une expo pour laquelle il a travaillé jusqu'à la dernière minute afin d'avoir de quoi exposer. "Je crois que cet été, c'est la première fois que j'ai dessiné à côté de mon fils. Je n'avais pas le choix, il fallait que j'avance pour l'expo. Alors parfois, je lui demandais ce qu'il pensait d'une couleur, par exemple, et j'adorais l'entendre donner son avis. C'était pur, c'était magique. Surtout pour un dessin qui n'était pas de son âge", dit-il en riant. L'acteur de 43 ans est le papa de Luigi, 8 ans.

L'acteur explique aussi pourquoi il aime dessiner des corps nus. "Dessiner des corps, c'est le démarrage d'une machine en moi, j'ai du mal à l'expliquer (...) Je reviens toujours au dessin par une image érotique ou un désir. Parce que non seulement c'est rapidement captivant à dessiner, et parce qu'on veut aller au bout pour représenter la chose", dit-il.

Quand Romain Duris ne dessine pas, il est sur les plateaux de tournage. On le retrouvera prochainement à l'affiche de Madame Hyde et de All The Money In The World.

Thomas Montet