Romain Duris nu : "Se désaper, c'est sublime que ça puisse faire rêver"

Chaque année, le magazine Les Inrockuptibles propose un hors série consacré au sexe. Si c'est Stoya qui est en couverture, la parole est aussi donnée à l'acteur Romain Duris. Cette fois, il n'est pas directement question d'un film, mais de son ouvrage, Pulp, qui rassemble ses dessins érotiques. Le sexe, il en pense quoi Romain ?

Répondant en toute franchise et décontraction, l'audacieux et discret comédien explique pourquoi il aime dessiner les corps et le désir : "Je suis plein de vie, je ne pense pas être un obsédé sexuel mais j'ai plein de désirs. Donc dès que je dessine des gens qui s'embrassent, ça me parle." Il ajoute également adorer dessiner les seins : "J'adore les volumes, les ombres, le clair, l'obscur, les contrastes."

Evidemment, on lui parle aussi de scènes de nu au cinéma, cela ne lui pose aucun problème si c'est pour servir le film et la crédibilité de l'histoire : chez Tony Gatlif, "il filme la vie, une pureté", chez Cédric Klapisch, qui détourne une dispute en filmant un couple courant à poil dans les rues de Paris : "Je ne vais pas lui dire : 'Je peux garder mon caleçon APC ?'" Romain Duris s'amuse à penser qu'il faudrait une préparation avant : "Ha ha, mais non ! Se mettre nu, c'est simplement lâcher prise. On est tous à poil, faut arrêter. La nudité, ce n'est pas grave. Après, c'est magnifique qu'on puisse jouer avec. Se désaper, c'est sublime que ça puisse faire rêver."

Au cinéma, nu ou pas, on retrouvera Romain Duris dans le thriller Fleuve noir, face à Vincent Cassel, à partir du mois de janvier. Prochainement, le papa de Luigi apparaîtra dans le film de science-fiction Dans la brume avec Olga Kurylenko et All The Money in the World avec Michelle Williams.