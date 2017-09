Romain éliminé des 12 Coups de midi : Ce qu'il va faire de sa cagnotte

Mardi 12 septembre Romain a été éliminé des 12 Coups de midi après 60 participations. Il n'a pas su répondre à la question suivante : "Quel fruit est aussi le nom d'un oiseau et des joueurs de rugby néo-zélandais ?" (Réponse : kiwi).

Le jeune homme de 21 ans est donc reparti avec 324 468 euros de gains et de cadeaux dont trois voitures. Ému mais pas déçu, le candidat a déclaré : "Je suis un tout petit peu déçu car je m'arrête aux portes du Top 10 et le Top 10 ça aurait été vraiment très bien pour moi. C'était vraiment super. (...) Je suis à la fois ému car ça me fait bizarre mais je n'ai pas de regret."

La voix tremblante et les larmes montant, il a poursuivi : "J'ai beaucoup de monde à remercier dont ceux qui m'ont envoyé des messages et reconnu dans la rue. Ça me touche. Je voudrais remercier les membres de la production. (...) Et pour finir je voudrais vous remercier Jean-Luc [Reichmann, ndlr] car vous êtes à la fois un très grand professionnel mais vous avez une gentillesse..."

Dans une interview accordée à MYTF1, Romain est revenu sur sa défaite : "Sur le moment, j'ai très bien vécu mon élimination. Je me suis rendu compte que depuis quelques jours, j'étais moins performant et moins présent mentalement. Je l'ai un peu senti venir. Mais ça fait bizarre puisqu'on s'habitue à cette routine, de voir Jean-Luc Reichmann, de voir le plateau ou les membres de la production. J'ai eu le contrecoup le lendemain."

Puis, il en dit plus sur ce qu'il comptait faire avec sa cagnotte : "Je ne suis pas très dépensier. Je vais mettre la majorité de la somme de côté pour l'avenir. C'est une chance à 21 ans d'avoir une telle somme en poche. Ça va me permettre de pouvoir acheter un appartement et de prendre mon indépendance. L'idée est de ne pas tout dépenser tout de suite. Mais je vais me faire quelques petits plaisirs comme les voyages un peu partout dans le monde."