Romain (12 coups de midi) aminci : "Depuis que je participe à l'émission..."

Depuis le 15 juillet 2017, Romain enchaîne les participations aux 12 coups de midi (TF1). Ce pompier volontaire de 22 ans a accumulé plus de 200 000 euros de gains et semble bien parti pour détrôner Christian Quesada, le recordman du programme. Jeudi 24 août, Jean-Luc Reichmann a été troublé par l'arrivée du jeune sportif sur le plateau. En effet, il a d'entrée remarqué sa nouvelle silhouette amincie.

"Là, il me semble que vous avez un peu fondu", a lâché l'animateur de 56 ans. Et Romain de répondre : "Oui, un peu. J'ai perdu 4 kilos depuis que je viens vous voir." Une perte de poids liée au rythme intense que demande sa participation aux 12 coups de midi. "Il faut expliquer qu'effectivement c'est un vrai marathon. Il faut être debout, il faut rester concentré", poursuit Jean-Luc Reichmann. Romain a de son côté confirmé, indiquant que "physiquement, il faut quand même tenir la distance".

Puis, dans la foulée, l'animateur a comparé la perte de poids de Romain à la prise de poids de Christian Quesada. Pour rappel, le candidat avait quant à lui pris 8 kilos entre sa première participation et la dernière. "Mes habitudes alimentaires ont changé et je ne m'en cache pas, j'étais dans une situation financière qui était délicate", avait-il expliqué sur le plateau de C à Vous (France 5) en janvier dernier.