Romain (12 coups de midi) : Comment il va dépenser ses 200 000 euros !

Après Christian Quesada et Timothée, Romain est le nouveau maître de midi. Depuis le 15 juillet dernier, ce candidat des 12 coups de midi enchaîne les participations, mais aussi les gains. A ce jour, ce pompier volontaire de 22 ans a amassé pas moins de 200 000 euros.

Ce lundi 21 août 2017, Romain a révélé ce qu'il comptait faire de cette somme. Lui qui a "assez peu voyagé" compte se rattraper dans les mois et années à venir. Mais ce n'est pas tout : ses gains lui permettront également de "prendre son indépendance" et quitter le domicile familial.

Outre ces deux grands projets, le "pompier de l'été", comme l'appelle Jean-Luc Reichmann, a avoué prévoir de se faire "un petit plaisir un peu plus égoïste" en s'offrant une jolie montre. "J'aime les belles montres, les automatiques avec des mécanismes, des engrenages. C'est un objet qui vit, on le sent bouger dans son poignet. Et puis ça habille un homme", a confié Romain, dont la cagnotte s'élève à ce jour à 207 100 euros.

Avant lui, Christian Quesada avait remporté 800 000 euros, soit presque quatre fois plus. Avec cette incroyable somme, le recordman des 12 coups de midi avait indiqué "penser surtout à l'avenir de [ses] enfants".