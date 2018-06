Romane Bohringer, Flavie Flament et Charlotte Namura face à un fantôme à l'Opéra

Habitué aux soirées chic et aux spectacles grandioses, l'Opéra Garnier accueillait ce lundi 4 juin et pour la première fois un concept inédit jamais proposé au public : Inside Opéra. Dans la veine du divertissement proposé au Parc des Princes, le stade du PSG, l'Opéra de Paris est le théâtre d'un escape game, sorte de jeu immersif en grandeur nature très en vogue ces dernières années, où les participants sont sur les traces du célèbre Fantôme de l'Opéra.

Ce lundi soir, l'Opéra accueillait la soirée d'inauguration. Une première qui a vu défiler stars et people venus de tous les horizons. Flavie Flament a ainsi relevé le défi en compagnie de son fils Enzo Castaldi, tout comme la comédienne Romane Bohringer et ses enfants. Les deux jeunes mamans se sont prêtées au jeu pour essayer de résoudre le mystère en retrouvant les notes de musique qui composent la partition de la célèbre La Flûte enchantée de Mozart. Alessandra Sublet et son mari le producteur de cinéma Clément Miserez, Estelle Denis accompagnée de Raymond Domenech, Vincent Niclo, Fauve Hautot, Gwendal Marimoutou, Audrey Marnay, Charlotte Namura (de l'émission Téléfoot) avec son compagnon Jean-Luc Guizonne, le présentateur et animateur Jean-Baptiste Marteau, Karima Charni, Matthieu Gonet, le comédien François Vincentelli avec sa belle chérie Alice Dufour ou encore Gilles Pélisson (Président du groupe TF1) étaient de la partie pour se creuser les méninges et résoudre les complexes énigmes.

À partir du 9 juin et pendant tout l'été, les spectateurs et participants à Inside Opéra (qui a la particularité de se jouer seul ou en équipe, à tout âge, en famille ou entre amis) pourront circuler librement dans les espaces emblématiques de ce monument historique, du Grand Escalier à l'Avant Foyer, le Grand Foyer, la Rotonde du Glacier, le Salon du Glacier ainsi que la fameuse loge du Fantôme de l'Opéra. L'histoire d'Inside Opéra : Les répétitions du célèbre opéra La Flûte enchantée de Mozart vont bon train au Palais Garnier. Soudain, la veille de la première, la panique s'empare du metteur en scène. Des événements étranges se produisent : murmures dans les couloirs, costumes qui disparaissent... Plusieurs personnes disent avoir entendu des bruits provenant de la loge n°5. Si personne n'en parle ouvertement, tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agirait des agissements du célèbre Fantôme de l'Opéra. Pourquoi est-il revenu ? Que cherche-t-il ? Êtes-vous prêts à partir sur les traces du fantôme ?