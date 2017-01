Roselyne Bachelot (Le Divan) se souvient de son "combat incroyable" pour le PACS

Le Divan de Marc-Olivier Fogiel est de retour sur France 3 mardi 24 janvier à 23h15. Après avoir accouché des confessions de Julien Clerc la semaine dernière, l'animateur de RTL Soir et d'On refait le monde sur RTL a accueilli Roselyne Bachelot sur son divan rouge !

Comme le montrent les premiers extraits de l'émission à venir publiés sur Twitter, Roselyne Bachelot (70 ans) a rompu le silence sur des sujets très intimes. Que ce soit à propos de son passé de femme politique, de son enfance en pension ou à propos de sa mère et de son combat féministe, l'ex-ministre reconvertie en chroniqueuse et animatrice s'est confiée comme rarement à la télévision. Certains de ses proches, dont Françoise Laborde et Frédéric Mitterrand, ont eux aussi pris la parole.

Par exemple, concernant son combat pour l'adoption du PACS (via son discours du 7 novembre 1998 à l'Assemblée nationale passé à la postérité), Roselyne Bachelot s'est rappelée : "Ça a été un combat incroyable. J'ai été convoquée par l'évêque d'Angers ! Convoquée par l'évêque, moi l'élue de la République ! Pour me ramener à la raison, pour me faire passer une sorte de conseil de discipline. Ah c'était lourd ! Il n'a pas regretté de m'avoir appelée, le gars."

Tout au long de cette nouvelle saison du Divan, le papa de Mila (5 ans) et Lily (3 ans) recevra de grands noms de la scène, des médias, de la politique et du sport français tels que Bernard Tapie, Luc Besson, Patrick Poivre d'Arvor, Charlotte de Turckheim Teddy Riner, Bernard Kouchner ou encore Anny Duperey. Une saison pleine de promesses !

Le Divan de Marc-Olivier Fogiel, c'est mardi 24 janvier à 23h15 sur France 3 !