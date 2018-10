Rosie O'Donnell (56 ans) s'est fiancée avec sa chérie de 23 ans de moins

Rosie O'Donnell est fiancée, confirme le site People. La star américaine a demandé la main de sa compagne Elizabeth Rooney, ancienne militaire aujourd'hui policière à cheval. Toutefois, le mariage ne devrait pas avoir lieu avant longtemps...

Rosie O'Donnell, dont certains se souviennent peut-être pour son petit rôle dans la série Queer as Folk, a elle-même confirmé l'heureuse nouvelle lundi 22 octobre 2018. Cependant, elle a confié que le mariage se fera "dans un futur très éloigné" car, pour l'heure, la star et son amoureuse vivent une relation à distance : elle à New York et sa compagne à Boston. Interrogée sur leur différence d'âge - vingt-trois ans d'écart - Rosie se montre très franche : "Je n'arrête pas de lui dire que je suis trop vieille pour elle. Mais elle semble ne pas s'en soucier... Elle est du genre : 'J'étais dans l'armée ! Je mets ma vie en danger chaque jour, tu penses que je ne sais donc pas avec qui je veux sortir ?'"

Rosie O'Donnell, qui a connu des mois sombres avec la fugue de sa fille adoptive, la mort de son père et la mort de son ex-femme Michelle Rounds, était heureuse de confirmer sa nouvelle histoire de coeur l'an dernier. La comédienne est maman de quatre enfants et espère sans doute que ses derniers accepteront son nouveau mariage.