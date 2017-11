Rosie O'Donnell de nouveau amoureuse après la mort de son ex-femme

L'actrice et humoriste Rosie O'Donnell, ennemie jurée de Donald Trump (leurs embrouilles sur les réseaux sociaux sont presque légendaires), a retrouvé l'amour auprès d'une très jeune femme de 22 ans sa cadette. La star de 55 ans en a fait la révélation lundi 5 novembre 2017 lors de son passage dans l'émission de radio d'Howard Stern. Elle évoque au passage son dernier divorce et la mort de son ex-femme, d'un probable suicide, le 11 septembre dernier.

Malgré l'échec de ses deux mariages, Rosie O'Donnell croit visiblement toujours en l'amour. Si elle n'a pas révélé l'identité de la jeune femme de 33 ans qui partage sa vie, l'actrice a confié au micro d'Howard Stern : "C'est la première fois que je sors avec quelqu'un de plus jeune que moi. C'est assez hallucinant. Je m'entends tellement bien avec elle, c'est fascinant." Avec une telle différence d'âge, les références culturelles sont forcément différentes : "Elle ne connaissait Barbra Streisand, raconte Rosie O'Donnell. Je lui ai fait regarder Funny Girl [comédie musicale et biopic de Fanny Brice qui valut l'Oscar de la meilleure actrice à Streisand en 1969, NDLR]. Elle m'a dit : 'C'est pas mal'. Je lui ai répondu : 'C'est tout ?'"

Cette jolie nouvelle intervient alors que la vie de Rosie O'Donnell demeure plutôt compliquée. Elle est par exemple très fâchée avec sa fille aînée, Chelsea, qui, à 20 ans à peine, est enceinte et se répand dans la presse contre sa mère. Chelsea est l'un des quatre enfants de Rosie et sa première épouse Kelli Carpenter : Parker (22 ans), Blake (18 ans) et Vivienne (15 ans) complètent la fratrie. Rosie O'Donnell est ensuite tombée amoureuse de Michelle Rounds, qu'elle a épousée le 9 juin 2012 avec laquelle elle a adopté la petite Dakota, désormais âgée de 4 ans. Le divorce a été prononcé en octobre 2015 entre les deux femmes. Le mois dernier, Michelle était retrouvée morte à son domicile, les autorités évoquent un suicide.

Si Rosie O'Donnell ne tourne pas le dos à l'amour, elle ne souhaite pas retenter l'aventure du mariage : "Tu connaissais Michelle, disait-elle hier à Howard Stern. Et tu savais combien la situation était problématique. Pour moi, à 55 ans, je crois que je préfèrerais rester pour l'amour seulement plutôt que d'avoir affaire à des avocats si, Dieu m'en garde, cela devait ne pas fonctionner entre nous." La jeune femme dont parle Rosie est cette jolie blonde qui pose à ses côtés et ceux de Dakota sur son compte Instagram. Selon le Daily Mail, elle a bien 33 ans, se prénomme Rooney et est agent de police à Boston.

Rosie O'Donnell est depuis peu au casting de la série SMILF, diffusée par Showtime.