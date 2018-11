Roxane (Le Meilleur Pâtissier) : Son fils Mathys est aussi une star de YouTube

C'est un samedi gourmand qui attend les téléspectateurs de M6. Le 24 novembre 2018, la chaîne diffuse Le Meilleur Pâtissier : en famille, une édition au cours de laquelle des candidats emblématiques cuisineront au côté d'un de leurs proches. Roxane, participante de la saison 4 (2015), sera de la partie et partagera cette belle aventure avec sa fille Louane (7 ans).

Cette dernière ne devrait pas être intimidée par les caméras puisqu'elle participe régulièrement aux vidéos culinaires YouTube de sa maman. Son grand frère Mathys ne craint pas non plus d'être sur le devant de la scène. Pour preuve, il est "youtubeur geek pour le fun" comme il l'explique dans sa biographie Instagram. En se rendant sur sa page YouTube, on découvre que le jeune garçon commente certaines de ses parties et que ça plaît ! Ce sont pas moins de 81 457 abonnés qui le suivent, une belle communauté.

Loïc, l'époux de Roxane depuis six belles années, fait également des apparitions dans les vidéos de la pâtissière et il est l'un de ses plus grands supporters. Une famille très connectée en somme.