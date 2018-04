Royal baby : Kate et William ont joué un drôle de tour à un autre couple...

Si elle est réservée à des privilégiés (ou du moins à celles et ceux qui y mettent les moyens), la maternité de l'aile Lindo à l'hôpital St Mary de Londres n'est pas privative et Kate Middleton n'est pas la seule à y avoir accouché au cours des dernières heures. Mais c'est elle et elle seule que des médias en ébullition guettaient, massés à l'extérieur. Un comité d'accueil qui avait de quoi effrayer ceux qui ne s'y attendaient pas...

Les photographes de presse présents sur place, dans le quartier de Paddington, ont immortalisé la surprise et la stupéfaction d'un jeune couple qui vient également d'avoir un enfant et a quitté la maternité avant le duc et la duchesse de Cambridge. Surprise, en poussant la porte pour regagner tranquillement leur domicile avec leur progéniture, ils se sont retrouvés face aux médias du monde entier, en pleine effervescence après l'annonce de l'admission matinale (un peu avant 6 heures, heure locale) de la duchesse Catherine de Cambridge puis celle de son accouchement, à 11h01 précisément.

Fausse alerte. Après avoir tout de même fait quelques photos de cette famille-là, qui s'est ensuite bien vite éclipsée en taxi (et sont à présent recherchés par certains médias désireux de recueillir leur témoignage), les reporters ont pu reprendre leur attente, laquelle a fini par être récompensée. D'abord par les allées et venues du prince William : présent pendant l'accouchement, le duc de Cambridge a quitté la maternité quelques minutes seulement dans l'après-midi, le temps d'aller chercher ses enfants George (4 ans) et Charlotte (bientôt 3 ans). Ces derniers, le premier intimidé et la seconde très à l'aise, ont provoqué par leur seule arrivée, vers 17 heures, un nouveau regain d'agitation dans la foule des médias et des fans inconditionnels de la famille royale britannique présents sur place, avant de faire la connaissance de leur petit frère puis de repartir en toute discrétion au palais de Kensington.

Ce sont ensuite, comme annoncé par la palais, Kate et William qui sont venus présenter leur troisième enfant depuis le perron de l'aile Lindo. Un moment écourté lorsque la maman s'est inquiétée du froid, même si le nourrisson était bien emmaillotté, et conclu sur une note d'humour par le duc : "Triple dose de soucis, désormais", a-t-il lâché en riant au moment de se mettre au volant de son Range Rover.