Ruben Sarfati (Top Chef 2012): Que devient-il depuis la fermeture de son resto ?

Il a marqué l'édition 2012 de Top Chef sur M6, le jeune Ruben Sarfati (18 ans à l'époque) continue aujourd'hui de vivre de sa passion pour la cuisine... même après la fermeture de son propre restaurant parisien, le Spontini 50.

Interrogé par nos confrères d'Ici Paris, le jeune homme de 23 ans a tout d'abord lâché à propos de cette fermeture survenue il y a quelques mois : "J'ai fermé parce que je suis un touche-à-tout. Être sédentaire pendant deux ans, ce n'est pas ce que j'ai le plus apprécié. J'aime bouger, aller à droite à gauche, faire des choses différentes." Pour preuve, Ruben a aussitôt repris les animations culinaires ici et là (il a par exemple réalisé une galette des rois de 25 mètres de long à la mi-janvier pour le centre commer­cial Aéro­ville à Roissy), il a repris en main la carte du Café Pélican (Paris 10e) et envisage dorénavant de s'exporter durablement à l'étranger !

"J'ai envie de continuer à m'amuser, apprendre. (...) J'ai des prestations hors de France. À terme, je rêve de m'installer en Nouvelle-Zélande. J'y aime le côté urbain et citadin, la nature est très imbriquée dans la ville. Le pays est en croissance. Et la culture anglo-saxonne m'attire beaucoup", a-t-il assuré. Souhaitons-lui de réaliser ses rêves...

