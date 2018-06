Russel Brand : L'humoriste va être papa pour la deuxième fois !

L'humoriste s'apprête à bientôt accueillir son deuxième enfant ! La dernière apparition de Russell Brand ne laisse que peu de place au doute. Sur un cliché pris par un fan, et publié par le tabloïd The Sun, ce 21 juin 2018, sa compagne Laura Gallacher affichait un ventre déjà bien rebondi alors que le couple se baladait dans sa ville de l'ouest de Londres, Henley-On-Thames.

C'est après une précédente balade du couple que les premières rumeurs de grossesse avaient commencé en février. Les voilà donc confirmées. L'ex de Katy Perry et la blogueuse sont déjà les heureux parents d'une fillette prénommée Mabel. À 1 an, la petite s'apprête à bientôt jouer les grandes soeurs au vu du ventre déjà bien rond de sa maman. Une heureuse nouvelle qui survient quelques mois après le grave accident de voiture de la mère de Russell Brand.

L'humoriste de 43 ans et Laura Gallacher (30 ans) se fréquentent avec des haut et des bas depuis plus de dix ans. Le couple s'est marié dans l'intimité, l'été dernier, près de chez lui. Lors d'une interview accordée au talk show britannique Lorraine en janvier dernier, Russell Brand s'était confié sur sa vie de famille épanouie : "C'est si extraordinaire de trouver un tel confort et la paix d'une façon aussi évidente, se marier, avoir un bébé, je me sens très détendu, surpris mais détendu", avait-il affirmé.