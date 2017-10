Ryan Gosling et Eva Mendes main dans la main : Rare apparition du couple

Sur tapis rouge, Eva Mendes et Ryan Gosling ne posent plus jamais ensemble. Pour cela, il faut remonter aux avant-premières du film qui a scellé leur rencontre et leur amour, The Place Beyond the Pines en 2013. Depuis, le couple, parents de deux petites filles (Esmeralda, 2 ans, et Amada, 1 an) évite scrupuleusement de se montrer ensemble, préservant son intimité des objectifs. À tel point que naissent régulièrement des rumeurs de rupture, vite désamorcées par des preuves d'amour : Eva soutenant le film de Ryan, Song to Song ou la publication de photographies dans le cadre d'une sortie romantique.

Ce samedi 30 septembre, c'est au cours d'un dîner en amoureux qu'on a pu voir Eva Mendes et Ryan Gosling, dans le restaurant Tao à New York. Succombant à la carte asian fusion de ce chic établissement, ils n'ont pas pu éviter les quelques photographes qui les attendaient à la sortie.

Très pris par la promotion de Blade Runner 2049, au côté de Harrison Ford, sous la direction de Denis Villeneuve, Ryan Gosling a réussi à trouver un peu de temps pour sa bien-aimée. L'acteur canadien a récemment participé à l'émission à sketchs Saturday Night Live, non loin de Jay-Z.