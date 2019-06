Ryan Lochte papa pour la seconde fois : Adorables photos du bébé

Le nageur américain est comblé de bonheur par la naissance de son second enfant, une petite fille, prénommée Liv. Comme l'a annoncé Ryan Lochte sur son compte Instagram, cette adorable fillette est née le lundi 17 juin 2019, à 10h20. Son "deuxième miracle", pesait environ 3,5 kilos à la naissance, pour 50 centimètres. "On l'a fait ! Un bébé en pleine santé. Liv Rae Lochte, tu es si douce et belle. Voir la réaction de ton frère a été incroyable. Donner la vie, c'est dur mais c'est tellement génial", a écrit l'épouse du sportif, Kayla, sur Instagram, en légende d'un cliché de sa fille et elle à la maternité.

Liv est le fruit des amours entre le nageur olympique et sa compagne, Kayla Rae. Le couple s'est d'ailleurs fiancé en janvier 2018, avant d'officialiser leur idylle durant une superbe cérémonie, qui a eu lieu en septembre dernier. La jolie blonde est tombée très vite enceinte après le mariage, donnant naissance à leur première fille.

Liv est née à seulement quelques jours de l'anniversaire de son grand frère, Caiden, né le 8 juin 2017. "Ma petite citrouille et ce sourire... Après près de 26 heures d'accouchement, notre plus grande joie est entrée dans nos vies. Caiden Zane Lochte est né le 8 juin 2017. 3,57 kg de pur bonheur. Je l'ai immédiatement posé sur ma poitrine, il m'a regardé dans les yeux et m'a simplement fixée. J'ai éclaté en sanglots et je chérirai ce moment inoubliable jusqu'à la fin de mes jours", avait déclaré Ryan Lochte au moment de sa naissance. On souhaite beaucoup de bonheur à cette petite famille.