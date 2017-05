Salma Hayek "choquée" par l'attentat de Manchester: "Ça aurait pu être ma fille"

L'attentat survenu à la Manchester Arena – avec un bilan provisoire de 22 morts et 59 blessés – quelques minutes après la fin du concert d'Ariana Grande, a choqué le monde entier... y compris à Cannes, une bulle où l'actualité ne concerne que très rarement ce qui se passe à l'extérieur du Festival. Parmi les réactions, celle de Salma Hayek est assez parlante. Invitée du panel Women in Motion par la marque Kering, la star s'est exprimée à chaud sur le drame, aux côtés de Costa-Gavras et de la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania.

"Je ne sais même pas quoi dire. Ce qu'il s'est passé est atroce, je suis choquée et je me suis dit que si ma fille avait été à Manchester, elle serait allée au concert d'Ariana Grande, ça aurait pu être elle. C'est son artiste préféré", a témoigné la comédienne. Comme beaucoup de fillettes de son âge, Valentina, 9 ans, est folle de la chanteuse américaine qui venait à peine de finir son show lorsqu'un homme s'est fait sauter dans un hall de la Manchester Arena, tuant 22 personnes, dont des enfants, venues assister au concert.

Le Festival de Cannes a publié un communiqué, faisant part de "son effroi, de son indignation et de son immense tristesse suite à l'attentat dont ont été victimes le public et la ville de Manchester hier soir". "Ce sont la culture, la jeunesse et l'esprit de fête qui ont une nouvelle fois été visés et frappés, estiment les organisateurs. Comme ont été frappées la liberté, la générosité et la tolérance, toutes choses auxquelles le Festival et tous ceux qui le rendent possible, les artistes, les professionnels et les spectateurs, sont profondément attachés." Alors qu'il s'apprête à fêter ses 70 ans ce soir lors d'une soirée spéciale, le Festival de Cannes a invité "tous les festivaliers à témoigner de leur solidarité envers les victimes, leurs familles et le peuple britannique, en observant une minute de silence ce mardi 23 mai à 15h". Le feu d'artifice, prévu ce soir sur la Croisette, a été annulé, et la sécurité renforcée.