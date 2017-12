Salma Hayek : Virée féérique à Disneyland avec Valentina, déjà 10 ans

Qu'il est bon de se reconnecter à son âme d'enfant ! Grande habituée des parcs Disneyland Paris (elle s'y était rendue pas plus tard que fin octobre pour les fêtes d'Halloween), Salma Hayek a remis ça avec sa fille Valentina pour célébrer cette fois l'ouverture de la saison de Noël, qui se tiendra jusqu'au 7 janvier 2018.

Accompagné d'une amie de la famille, le binôme mère-fille était assorti jusqu'aux oreilles de Minnie pour profiter des attractions, flâner aux abords des boutiques de la Main Street et partir à la rencontre des personnages Disney. Sur place, l'actrice hollywoodienne de 51 ans a notamment dégainé l'appareil photo pour quelques selfies conviviaux avec Mickey. À tout juste 10 ans, Valentina a déjà bien grandi et se mue progressivement en une ravissante fillette qui ressemble comme deux gouttes d'eau à son papa, l'homme d'affaires François-Henri Pinault. Sourire radieux aux lèvres, elle était visiblement très heureuse de profiter de ce moment privilégié avec sa maman.

De nouveaux spectacles qui raviront petits et grands

Comme chaque année, les personnages Disney revêtent leurs plus beaux habits de Noël pour assurer le show. Dans une ambiance féérique digne des plus beaux contes de fées, petits et grands s'immergeront dans un univers lumineux et coloré, rempli de magie. Au programme des festivités, le plein de nouveaux spectacles qui raviront petits et grands. Un Noël FantaStitch se déroulera au pied du château de la Belle au bois dormant, Mickey et le Big Band de Noël rendra hommage aux plus belles chansons d'hiver et Dingo prendra ses quartiers au parc Walt Disney Studios pour L'Incroyable Noël de Dingo. Incontournable, la traditionnelle parade de Noël aura quant à elle lieu sur Main Street pour faire tomber la neige et les héros de La Reine des Neiges seront également de retour sur scène.