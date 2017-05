Sam Heughan : Torse nu, il dévoile ses abdos saillants pour la bonne cause

Sam Heughan est un sportif qui s'engage pour la santé des autres ! L'acteur connu pour son rôle dans Outlander s'est associé au magazine Men's Health afin d'expliquer en quoi consiste l'opération My Peak Challenge à laquelle il a participé. Direction l'Afrique du Sud...

L'initiative My Peak Challenge est un mouvement mondial dédié à l'éducation et destiné à inciter ses membres à mener une existence plus saine, plus heureuse et plus équilibrée tout en collectant des fonds pour changer de vie... Et ce dispositif est parrainé par le sexy Sam !