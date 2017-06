Samir Nasri en couple : Sharina Gutierrez, sa très jolie nouvelle chérie

Quelques jours plus tard, c'est en plein jour que Samir Nasri et Sharina Gutierrez se sont ouvertement affichés ensemble, ne cachant pas la nature explicite de leur relation. De sortie au parc aquatique Raging Waters à Los Angeles, le footballeur et le top ont partagé étreintes et baisers langoureux sous les yeux des autres baigneurs. Les nouveaux tourtereaux étaient assortis, tous les deux en maillot de bain rouge. Sharina Gutierrez avait déjà posé avec ce même deux-pièces sur sa page Instagram le 5 juin dernier.