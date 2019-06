Samuel (L'amour est dans le pré) : "Nous n'arrivons plus à nourrir les bêtes"

En mars, Samuel et Johanna, couple qui s'est rencontré grâce à l'émission L'amour est dans le pré 2019 (M6), ont fait une grande annonce sur les réseaux sociaux. Rencontrant de grandes difficultés dans leur ferme, ils cherchent un nouvel endroit où vivre et où travailler. Pour ce faire, ils ont demandé aux internautes de les aider financièrement dans cette démarche via une cagnotte participative. Le couple s'est confié au site Télé Loisirs.

Changer d'environnement est une question de survie pour l'agriculteur et sa compagne. Touchée par la sécheresse, la ferme de Samuel ne convient plus à ses bêtes. "Nous n'arrivons plus à nourrir les animaux pour faire du lait", confie-t-il. Et si le duo a visité plusieurs exploitations en Bretagne, où il souhaite s'installer, il n'a toujours pas trouvé le nid douillet qui pourrait faire son bonheur et celui de ses animaux. Une situation précaire qui est très difficile pour Samuel et Johanna : "Économiquement, c'est très très dur (...) Il faut qu'on trouve rapidement une solution, on espère d'ici l'hiver." Les fiancés n'ont donc pour le moment "pas la tête" à organiser leur mariage.

Autre difficulté pour Samuel, sa médiatisation. Il explique à nos confrères : "Ça n'a pas été simple pour moi. Je n'étais pas prêt à être exposé médiatiquement. L'après a été compliqué, d'être reconnu partout, dans la rue, au supermarché... Je n'étais pas préparé à tout cela. Mais après je ne regrette pas. Je garde quand même un bon souvenir de mon passage dans l'émission, même s'ils ont un peu trop mis l'accent sur mon côté voyageur et ont un peu oublié de dire que j'étais agriculteur." Nul doute que les amoureux connaîtront bientôt des jours meilleurs même si leur cagnotte n'a atteint pas encore atteint les 1000 euros de donation sur les 15 000 espérés.