Samuel et Johanna (L'amour est dans le pré) fiancés : ils recommencent tout !

Fin février, Samuel et Johanna ont dévoilé qu'ils étaient fiancés. Les amoureux de L'amour est dans le pré 2018 ont donc choisi de vivre ensemble pour le meilleur et pour le pire. Et afin que leur futur soit plutôt synonyme de meilleur, ils viennent d'annoncer sur Facebook qu'ils comptaient quitter la ferme de Samuel pour aller (littéralement) vers de plus vertes prairies.

Comme l'a annoncé Johanna, l'exploitation de Samuel, éleveur de vaches laitières bio, souffre chaque année de la sécheresse, ce qui a des incidences sur les animaux. Le couple a donc décidé de tout recommencer à zéro et de trouver un nouvel endroit où travailler et par conséquent faire sa vie. En légende d'une vidéo les mettant en scène en train de s'embrasser, de se tenir dans les bras et de profiter des joies de la nature, la jeune femme a écrit : "Nous souhaitons à travers cette vidéo dévoiler un peu de nous... de notre amour... pour lancer un appel ; notre ferme subit depuis plusieurs années des sécheresses. Nous cherchons un nouveau lieu plus verdoyant où les vaches puissent brouter l'herbe en toute quiétude ! Et où la vie serait à échelle humaine. Une trentaine d'hectares, une quinzaine de vaches, pour faire du beurre, des yaourts et du fromage dans un environnement naturel préservé. Des vaches qui seraient bichonnées... vous avez une petite ferme à louer... Contactez-nous !!"