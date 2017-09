Sanaya (Les Vacances des Anges 2) transgenre : "J'attire les caïds de cité"

Sanaya est l'une des têtes bien pleines et bien faites de cette deuxième saison des Vacances des Anges actuellement diffusée chaque soir sur NRJ12. Véritable révélation du casting de cette énième télé-réalité, cette jeune femme de 23 ans au fort tempérament fascine les téléspectateurs. L'Ange anonyme de cette édition n'a pas un profil lambda. En effet, la jeune femme est transgenre... Pour la toute première fois, elle parle de sa transformation physique dans les colonnes du magazine Public.

"Je me suis sentie femme dès mon plus jeune âge. (...) À l'âge de 19 ans, je me suis fait agresser par un groupe de garçons. Ils m'ont qualifiée de 'travesti', insultée et cela m'a blessée. C'était la première fois que je me faisais maltraiter de la sorte. Cet incident traumatisant a été le point de départ de ma métamorphose", dévoile la jeune femme.

Lorsqu'elle a annoncé sa volonté de changement à ses parents, par chance, tout s'est très bien passé : "J'ai convié mes parents au restaurant pour leur annoncer mon souhait de devenir femme. Ils m'ont immédiatement aidée à faire les démarches administratives. Cette annonce a été une délivrance pour mon père et ma mère."

Après ça, les démarches ont pu débuter. "J'ai dû me soumettre à un protocole très rigoureux, se souvient Sanaya. Un psychologue m'a suivie pour vérifier qu'il ne s'agissait pas d'une simple lubie. Un endocrinologue me délivre un traitement hormonal depuis mes 19 ans. (...) Ma silhouette a changé et j'ai gagné un peu de poitrine. Je n'ai subi aucune opération contrairement à ce que certains peuvent dire. J'envisage de faire refaire ma poitrine et d'affiner mon nez."

Côté administration et état civil, touts s'est fait plus tardivement. "À 22 ans, Louis est devenu Sanaya aux yeux de l'administration française, raconte-t-elle. Sur mes papiers d'identité, je suis reconnue en tant que femme. Curieusement, cette nouvelle identité n'a pas été très importante pour moi car je me suis toujours considérée comme une femme. Ce n'était qu'une formalité à mes yeux."

Sanaya n'est donc pas arrivée au terme de sa transformation. Elle s'explique : "Je songe de plus en plus à ma réassignation sexuelle. Je ne sais pas si je vais faire ma vaginoplastie en France ou en Thaïlande. L'opération totale coûte environ 18 000 euros, donc je vais devoir encore économiser quelques années avant de sauter le pas."

Heureusement, en amour, son pénis n'est pas une barrière : "Je suis restée en couple avec un homme pendant deux ans. C'était un homme hétérosexuel, dont l'orientation était sans la moindre ambiguïté. À ses yeux, j'étais une femme comme toutes les autres. Mon sexe ne l'intéressait pas."

"Je suis célibataire mais je n'ai pas à me plaindre car les hommes me sollicitent beaucoup. J'attire souvent les bad boys et les caïds de cités sensibles. Je suis sortie avec plusieurs rappeurs mais je ne balancerai pas leurs noms !", a-t-elle fini par déclarer.

