Sandra Bullock en deuil : son père est mort

Sandra Bullock n'utilise pas les réseaux sociaux, il n'y avait donc aucune chance pour que l'actrice américaine de 54 ans annonce le décès de son père par ce canal. C'est pourtant bien de cette façon que son chéri a révélé la triste nouvelle, ainsi que sa petite soeur.

Bryan Randall s'est saisi de sa page Instagram (privée mais que E! News a pu consulter) pour écrire : "Le 18 septembre à 22h04, entouré de sa famille et de ses amis, John W. Bullock a quitté le navire. En tant que père, grand-père et vétéran de la Seconde Guerre mondiale, nous #teremercionspourtonservice." John Bullock laisse notamment derrière lui deux petits-enfants, Louis (adopté en 2010) et Laila (adoptée en 2015), les deux enfants de Sandra Bullock.

Gesine Bullock-Prado, l'une des trois soeurs de Sandra Bullock, a également partagé son émotion sur Instagram, tout en sobriété : "John Wilson Bullock, 11 février 1925 - 18 septembre 2018." Leur père s'en est allé à 93 ans. La petite soeur de la star d'Ocean's 8 lui a rendu un bel hommage, rappelant qu'il était un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, décoré pour son service, mais aussi un "mari, père de quatre femmes fortes, grand-père, adorable garnement, incroyable petit démon et farceur à la fin." Gesine Bullock-Prado a choisi d'illustrer son message avec plusieurs images retraçant la vie de son père.