Sandra Bullock : L'homme qui l'avait harcelée et menacée s'est suicidé

C'est au terme d'un face-à-face tendu de cinq heures avec des membres du SWAT que Joshua James Corbett a fini par se donner la mort. L'homme de 42 ans avait été déclaré coupable en 2014 de menaces et harcèlement envers la comédienne américaine Sandra Bullock, chez qui il s'était introduit. La star avait réussi à échapper à son agresseur en se cachant avant d'appeler le 911. Le stalker avait été arrêté sur le champs.

Corbett était sorti en 2017 de l'hôpital psychiatrique où il avait été interné à la suite de sa condamnation (il avait écopé d'une ordonnance de restriction de dix ans ainsi que de cinq ans de probation et d'une obligation de soins). Chez lui, après l'agression de Sandra Bullock, la police avait notamment retrouvé deux douzaines d'armes et munitions détenues illégalement, ainsi qu'une lettre effrayante. "Sandy, tu pourrais m'avoir aujourd'hui, cependant tu as choisi d'autres gens que moi. Je ne serais pas loin comme tu le sais. Je t'aime. Tu es vraiment spéciale pour moi et sans toi dans ma vie, il n'y aurait que de la misère. Je t'ai attendue et attendue, et tu n'es jamais venue, peut-être que cela supposait que ça arriverait d'une autre manière. Peut-être à Hawaï ou en courant dans la rue, qui sait. Je n'en ai aucune idée. Je vous aime toi et Louis [le fils de 8 ans la star, NDLR], et je ne veux que faire partie de vos vies. Vous me manquez et je pense à vous tous les jours. Amour pour toujours, ton mari", pouvait-on lire sur cette lettre.