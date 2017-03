Sandra Bullock : Son ex-mari infidèle Jesse James affirme n'avoir "aucun regret"

Il y a sept ans, c'est une Sandra Bullock trompée et humiliée qui demandait le divorce à son époux, le carrossier et homme d'affaires Jesse James, après les révélations de ses nombreuses infidélités avec des strip-teaseuses. La séparation, survenue très peu de temps après que la star eut décroché l'Oscar de la meilleure actrice en mars 2010, avait provoqué un sacré coup de tonnerre à Hollywood et mit fin à une union qui avait duré cinq ans.

Si l'actrice hollywoodienne de 52 ans a depuis refait sa vie avec le photographe Bryan Randall, avec lequel elle forme désormais une famille moderne avec les deux enfants qu'elle a adoptés (Louis, 7 ans, et Laila, 5 ans), Jesse James est également un homme épanoui dans sa vie privée. En 2013, celui qui s'était fait connaître du grand public pour avoir animé l'émission Monster Garage s'est remarié pour la quatrième fois avec la pilote automobile Alexis DeJoria, qui est aussi la très riche héritière de l'entreprise de cosmétiques John Paul Mitchell Systems.

Installé à Austin (Texas), l'entrepreneur de 47 ans a réouvert une boutique modeste où il arrange des véhicules et des motos. Très conservateur, il est également à la tête de sa propre entreprise de construction de revolvers (des modèles vendus 25 000 dollars pièce) et travaille en étroite collaboration avec la National Rifle Association, le lobby pro-armes le plus influent des États-Unis.

Interviewé le 14 mars par le site du Daily Mail, l'ex-Monsieur Sandra Bullock a ainsi donné de ses nouvelles, revenant pour la première fois depuis très longtemps sur l'échec de son mariage avec l'actrice hollywoodienne. Entre deux déclarations qui viennent soutenir la politique controversée de Donald Trump, Jesse James a ainsi affirmé qu'il n'avait "aucun regret" à propos de son divorce ultramédiatisé. "Ouais, j'ai trompé ma femme, ouais j'ai assumé et j'ai pris mes responsabilités et je me suis excusé", a-t-il déclaré.

La fin de ce mariage a aussi provoqué beaucoup de bonnes choses

Malmené par les médias à l'époque où ses relations extraconjugales avaient été révélées au grand jour, Jesse James admet que les mois qui ont succédé sa rupture avec Sandra Bullock n'ont pas été faciles à gérer. "C'est comme si les gens adoraient vous voir échouer. Plus vous allez loin, plus vous allez haut, plus ils aiment ça. Je regarde la personne que je suis devenue aujourd'hui et je vois comment je me sentais à l'époque, et je me dis que j'ai complètement exagéré, que cela n'aurait pas dû m'atteindre autant. Je crois que j'ai eu environ 50 ou 60 paparazzi qui m'attendaient devant ma maison pendant cinq ou six mois... Ce n'était pas agréable", a-t-il ajouté.

Aujourd'hui, Jesse James n'a absolument plus aucun contact avec Sandra Bullock, avec laquelle il avait fait les premières démarches pour adopter le petit Louis. S'il n'a "aucun regret", il admet en revanche qu'il a longtemps souffert d'avoir "perdu" le droit de devenir le papa du garçonnet. "La fin de ce mariage a aussi provoqué beaucoup de bonnes parce que cela m'a aidé à me concentrer sur le fait d'être un meilleur père, cela m'a aidé à être moi-même, à faire les bonnes choses. À quitter Los Angeles et à travailler dur pour avoir la meilleure vie possible pour mes enfants", a-t-il ajouté. S'il n'a pas pu adopter Louis, Jesse James est en effet le père de trois enfants : Chandler (22 ans, anciennement accro aux drogues dures) et Eli (19 ans) nés de son premier mariage avec Karla James, et Sunny (13 ans), née de sa seconde union avec Janine Lindemulder.

Très heureux dans son quatrième mariage, Jesse James a également expliqué que sa relation avec son épouse actuelle, Alexis DeJoria, n'avait rien à voir avec les précédentes. "C'est juste différent. On aime les mêmes choses, la même musique, le même tout. Lorsque je regarde en arrière, je me dis que j'étais un idiot. À quoi je pensais ? Évidemment que cela n'aurait jamais marché. Mais j'imagine que c'est ainsi qu'on apprend les choses", a-t-il conclu.