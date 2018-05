Sandra Bullock : Sortie en amoureux avec Bryan Randall

L'actrice et son compagnon ont profité d'une soirée en amoureux le temps d'un dîner entre amis à West Hollywood, le 18 mai 2018. Le couple a fait une brève apparition avant de rapidement retrouver son véhicule, laissant apercevoir une simple mais efficace combinaison noire pour Sandra Bullock et un ensemble chemise noir et jean pour Bryan Randall, 51 ans.

"Ils semblaient plus heureux que jamais, a rapporté un témoin du dîner à People. Bryan a été un vrai gentleman, tenant la porte à Sandra, restant à ses côtés en la tenant par le bras tout au long de la soirée. Sandra n'a pas cessé de rire et sourire."

La comédienne de 53 ans et le photographe se fréquentent depuis maintenant trois ans. Lors de leur rencontre, Sandra Bullock était déjà maman d'un petit garçon adopté en 2010, Louis, aujourd'hui âgé de 8 ans. Bryan Randall était présent lorsque la comédienne a adopté son second enfant, une petite fille prénommée Laila, 5 ans. En 2015, c'est lui qui a réalisé la photo de famille publiée en couverture du magazine People. Il serait aujourd'hui particulièrement proche des enfants, comme l'a récemment confié la star américaine.

L'actrice profite de sa vie de famille en Californie avant d'entamer la tournée de promotion pour le film Ocean's 8, dont la sortie est prévue pour le 13 juin prochain en France. Un long métrage particulièrement attendu pour lequel elle fera son retour sur grand écran aux côtés de Cate Blanchett, Rihanna, Anne Hathaway ou encore Helena Bonham Carter.